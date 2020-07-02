Львовянка уже 5-й день сидит дома с диагнозом ОРЗ

Украинка рассказала, как лечат от китайского вируса во Львове

Своей историей львовянка поделилась в Фейсбуке, передает Politeka.net.

Мнение автора опубликовано без изменений синтаксис и орфография сохранена.

"Хочу рассказать вам, как у нас во Львове выявляют больных Covid 19.

Я работаю врачом на скорой помощи.

Вечером, после дежурства у меня поднялась температура, появился кашель,общая слабость.

Утром я позвонила к семейному врачу,чтобы открыть больничный лист и сделать тест ПЦР. Больничный мне открыли, а вот на счет ПЦР теста было отказано, в связи’связи с тем,что нет материала для забора теста,и неизвестно когда будет, а ИФА - тестирования в нашей поликлинике не проводится, хотя медикам, как обещает наша власть,должна проводиться 14 дней.

Позвонив к Н.Поважук ,которая у нас в организации отвечает за обнаружение Covid,я получила ответ,что ничем мне помочь не могут

5й день болезни,я сижу дома с диагнозом ОРЗ.

Муж также работает на скорой помощи,на выездной бригаде,больничный ему открыть не могут,потому что он здоровый и официально не имеет контакта с ковідним больным,вынужден выходить на работу,ездить на вызовы.

Грустно…Все заявления нашего руководства о бесплатное тестирование и КТ диагностику медиков,которые помогая другим,заболели сами,на моем опыте оказались лишь мыльным пузырем.Все свои проблемы должен решать сам и за собственные средства.Хотя должно бы быть совсем иначе", – написала Ирина.

К слову, в связи со стремительным ростом заражения вирусом из Китая президент Украины Владимир Зеленский собрал расширенное серекторное заседание

Кроме представителей правоохранительных органов и членов Кабмина, в нем взяли участие главы ХОГА и мэры городов.

Количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, основная причина такого положения дел – пренебрежение правилами карантина: переполненный транспорт, игнорирование масок, несоблюдение социальной дистанции.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.