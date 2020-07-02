В рамках "пивного челенджу" українцям показали точність роботи стабілізатора 125-мм гармати танка Т-80БВ

Відповідний ролик був опублікований користувачем Володимиром Сусловцем у Facebook.

Суть челенджу полягає в тому, щоб незакріплений келих з пивом втримався й не пролився під час руху бойової машини.

Вперше подібну демонстрацію провели танкісти з Німеччини, які керували танком Leopard 2А4. Це відео спровокувало появу нового челенджу.

У вересні 2019 року зброярі “Львівського бронетанкового заводу” його повторили. У своєму тесті зброярі з Харкова пішли далі – окрім кухля з пивом на гармату встановили келих з коньяком. І обидва тести харківський Т-80БВ пройшов на відмінно, продемонструвавши українцям точніть роботи стабілізатора.

Відео показує, що гармата точно утримує ціль у русі і навідник може її знищити з першого пострілу у русі навіть по бездоріжжю.

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