В Україні здавна кожного літа відзначають свято Івана Купала.



Politeka.net розповість про головні традиції і заборони цього таємничого дня.

Коли буде свято Івана Купала 2020

Якого числа святкувати, вибрали ще в незапам'ятні часи, а в 2020 року свято Івана Купала в Україні будуть відзначати в ніч з понеділка на вівторок (6-7 липня). За часом він збігається з християнським святом Різдва Іоанна Предтечі.

Витоки свята беруть початок в язичницькі часи слов'ян, тому він оповитий безліччю легенд. Згідно з давніми переказами, у святкову ніч зливаються чотири природні стихії: вогонь, вода, земля і повітря. Полум'я, вода і трави шанувалися слов'янами, як головні символи свята. Але в цю чарівну ніч вони не тільки обіцяють надати людині велику корисну послугу, приміром, продовжити молодість, але і представляють велику небезпеку, особливо - водна стихія.

Чому не можна купатися в свято Івана Купала?

У народі вірять, що в ніч на Івана Купала прокидається різномаста нечисть. Так русалки і водяні можуть зазіхнути на кожного, хто наважився увійти у відкриту водойму ввечері 6 липня. Але незважаючи на таку загрозу, люди виходили і святкували на берегах озер, річок, морів.

У святі традиційно беруть участь тільки молоді люди, а людям похилого віку, вагітним жінкам та маленьким дітям у цей день заборонено навіть наближатися до води. Вважається, що у них недостатньо сил для боротьби з нечистю, яка може запросто потягти слабких прямо з берега.

Можна і навіть потрібно купатися з настанням 7 липня, коли свято Івана Купала набирає повну силу. Вважається, що після опівночі вода заряджається магічною силою, а нечисть напередодні тікає геть. Кажуть, що чудодійні властивості води можна відчути, лише повністю занурившись в неї. Щоб омолодитися і оздоровитися, необхідно занурюватися з радісним настроєм і вдячністю Іоану Хрестителю (в язичницькі часи - богу Купалі). Після виходу з води рекомендують не обтиратися рушником, щоб дати купальській воді проникнути в кожну клітинку організму.

Чого ще не можна робити на Івана Купала?

На Івана Купала нечиста сила не спить всю ніч, тому і людям забороняється лягати, щоб не потрапити за вплив якоїсь жахливої істоти.

У це свято не можна нічим торгувати, віддавати речі або давати гроші в борг - такі вчинки можуть принести бідність.

У цей день нечиста сила старається щосили, спокушаючи людей своїм улюбленим способом: залишає на дорогах гроші і прикраси. Такі цінності не можна піднімати, щоб не накликати біду.

Традиції та обряди свята Івана Купала в Україні

А ось, що кожен рік роблять молоді хлопці і дівчата, так це розпалювали великі вогнища на височинах. Цікавий факт: у селах до вогнища зобов'язані були прийти всі жінки, а яка відмовлялася - підозрювалася у відьомстві. Навколо багать традиційно водять хороводи і співають пісні, проте це не найголовніша традиція свята Івана Купала в Україні.

Мабуть, найвідоміший обряд - це стрибки через вогонь. Згідно з народними повір'ями, пролетівши над язиками полум'я, людина очищається від хвороб і всього поганого. Крім того, стрибали парами, тримаючись за руки. Вважається, що якщо молоді люди пройдуть ритуал, не розриваючи рук - у них будуть щасливі і міцні стосунки, але якщо долоні розімкнуться - це до розставання.

Раніше, коли молодь закінчувала гуляти, старші люди проводили свій домашній худобу між ще не погаслими вогнищами, щоб уберегти тварин від усіляких хвороб.

Не менш відоме купальське ворожіння - для цього дівчата плетуть з 12 рослин вінки, які вночі пускали вздовж течії води (іноді зі свічками). Якщо вінок успішно відплив від берега й поплив - володарку чекає швидка весілля. Якщо ж вінок тоне - доведеться відкласти шлюб ще мінімум на рік.

Для іншого ворожіння потрібно в ніч на 7 липня знайти квітку - богатку, а потім покласти її під подушку. Вранці слід перевірити: якщо розпустився бутон - скоро весілля, але якщо зів'яв - найближчим часом вийти заміж не вдасться.

Ще одна древня традиція свята Івана Купала для дівчат - вночі ходити в ліс за лікарськими травами і квітами, які, згідно з повір'ями, на свято отримують особливі містичні властивості. Так квітку іван-да-марья, знайдену у святкову ніч, українці клали по всіх кутках будинку і вірили, що це відлякає будь-якого крадія (лиходій буде чути голоси і не ввійде всередину).

У купальську ніч часто вирушають шукати чарівний цвіт папороті, якого не існує в природі. Вважається, що він подарує власникові нелюдські сили і здібності. Ось деякі з них: розуміти мову птахів і звірів, відчувати заховані скарби, ставати невидимим, змінювати обличчя за бажанням. До того ж, квітка може відкривати будь-які замки - потрібно лише прикласти його до отвору замість ключа.

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