В Украине издавна каждым летом отмечают праздник Ивана Купала.



Politeka.net расскажет о главных традициях и запретах этого таинственного дня.

Когда будет праздник Ивана Купала 2020

Какого числа праздновать, выбрали еще в незапамятные времена, а в 2020 году праздник Ивана Купала в Украине будут отмечать в ночь с понедельника на вторник (6-7 июля). По времени он совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи.

Истоки праздника берут начало в языческих временах славян, поэтому он окутан множеством легенд. Согласно древним преданиям, в праздничную ночь сливаются четыре природные стихии: огонь, вода, земля и воздух. Пламя, вода и травы почитались славянами, как главные символы праздника. Но в эту волшебную ночь они не только обещают оказать человеку большую полезную услугу, к примеру, продлить молодость, но и представляют большую опасность, в особенности - водная стихия.

Почему нельзя купаться в праздник Ивана Купала?

В народе верят, что в ночь на Ивана Купала просыпается разномастная нечисть. Так русалки и водяные могут покуситься на любого, кто решился войти в открытый водоем вечером 6 июля. Но несмотря на такую угрозу, люди выходили и праздновали на берегах озер, рек, морей.

В празднике традиционно учавствуют только молодые люди, а пожилым, беременным женщинам и маленьким детям в этот день запрещено даже приближаться к воде. Считается, что у них недостаточно сил для борьбы с нечистью, которая может запросто утащить слабых прямо с берега.

Можно и даже нужно купаться с наступлением 7 июля, когда праздник Ивана Купала набирает полную силу. Считается, что после полуночи вода заряжается магической силой, а нечисть накануне убегает восвояси. Говорят, что чудодейственные свойства воды можно почувствовать, лишь полностью погрузившись в такую воду. Чтобы омолодиться и оздоровиться, необходимо окунаться с радостным настроением и благодарностью Иоану Крестителю (в языческие времена - богу Купале). После выхода из воды рекомендуют не обтираться полотенцем, чтобы дать купальской воде проникнуть в каждую клеточку организма.

Чего еще нельзя делать на Ивана Купала?

На Ивана Купала нечистая сила не спит всю ночь, поэтому и людям запрещается ложиться, чтобы не угодить по влияние какого-то жуткого существа.

В этот праздник нельзя ничем торговать, отдавать вещи или давать деньги взаймы - такие поступки могут принести бедность.

В этот день нечистая сила старается вовсю, искушая людей своим излюбленным способом: оставляет на дорогах деньги и украшения. Такие ценности нельзя поднимать, чтобы не навлечь беду.

Традиции и обряды праздника Ивана Купала в Украине

А вот, что каждый год делают молодые парни и девушки, так это разжигали большие костры на возвышенностях. Интересный факт: в селах к костру обязывались придти все женщины, а которая отказывалась - подозревалась в ведьмовстве. Вокруг костров традиционно водят хороводы и поют песни, однако это не самая главная традиция праздника Ивана Купала в Украине.

Пожалуй, самый известный обряд - это прыжки через огонь. Согласно народным поверьям, пролетев над языками пламени, человек очищается от болезней и всего дурного. Кроме того, прыгали парами, держась за руки. Считается, что если молодые люди пройдут ритуал, не разрывая рук - у них будут счастливые и крепкие отношения, но если ладони разомкнутся - это к расставанию.

Раньше, когда молодежь заканчивала гулять, люди постарше проводили свой домашний скот между еще не погасшими кострами, чтобы уберечь животных от всяческих болезней.

Не менее известно купальское гадание - для этого девушки плетут из 12 растений венки, которые ночью пускали вдоль течения воды (иногда со свечами). Если венок успешно отплыл от берега и уплыл - обладательницу ждет скорая свадьба. Если же венок тонет - придется отложить брак еще минимум на год.

Для другого гадания нужно в ночь 7 июля найти цветок - богатки, а затем положить его под подушку. Утром следует проверить его: если бутон распустился - скоро свадьба, но если завял - в ближайшее время выйти замуж не получится.

Еще одна древняя традиция праздника Ивана Купала для девушек - ночью ходить в лес за лекарственными травами и цветами, которые, согласно поверьям, на праздник получают особые мистические свойства. Так цветок иван-да-марья, найденный праздничной ночью, украинцы клали по всем углам дома и верили, что это отпугнет любого вора (злодей будет слышать голоса и не войдет внутрь).

В купальскую ночь часто отправляются искать волшебный цвет папороти, которого не существует в природе. Считается, что он подарит владельцу нечеловеческие силы и способности. Вот некоторые из них: понимать язык птиц и зверей, чувствовать спрятанные клады, становиться невидимым, менять обличье по желанию. Вдобавок, цветок может открывать любые замки - нужно лишь приложить его к скважине вместо ключа.

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