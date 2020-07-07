Дорого, але не багато

Відомий ютуб-блогер Євген Панюта опублікував на своєму каналі відео з відпочинку в Кирилівці

Про це Politeka дізналася з YouTube-каналу блогера.

Євген розповідає, що відпочиває в Кирилівці не вперше і це п'ятий візит в курортне містечко, де в цьому сезоні дуже мало відпочивальників.

Блогер показує і розповідає про апартаменти та базу, в яких зупинився.

Зі слів чоловіка, за номер на двох з однією кімнатою, ванною, кухнею і балконом, він заплатив 700 гривень за добу. Для нього це прийнятна ціна, адже в минулому сезоні за номер на цій ж базі довелося віддати 1200 гривень за добу.

Такі прайси дуже обурили користувачів Youtube і підписників блогера. Про це свідчать агресивні коментарі під відео.

"У народу грошей немає на курорт...", "Моєї зарплати вистачить на 3,5 доби", "Задерли ціни на житло. Це дає свої плоди. Сидять без відпочивальників!", "Це ж ціна елітного турецького курорту! На березі Егейського моря, золоті піски.", "Яка Кирилівка? Ходити по магазинах , готувати і мити посуд??? Це не відпочинок!!! Додай 200$ і лети на справжній відпочинок.","Єгипет, Туніс, Туреччина - набагато кращий відпочинок і дешевший, за такі ціни на житло нехай самі там селяться.", "У людей просто реально немає грошей. Всі гроші залишили сидячи вдома, на карантині. Країна падає на дно.","Зарплати вистачить на три доби", - обурливо обговорювали під відео.

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