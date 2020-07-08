Експерт розповів про реальний внесок українських заробітчан в економіку України

Як повідомляє Politeka.net, економіст та фінансовий експерт Андрій Новак розповів, скільки грошей привезли в Україну з заробітків в 2019 році.

Експерт заявив, що завдяки заробітчанам, в Україну “зайшло” не менше 12,5 млрд доларів всього за рік.

При цьому мова йде тільки про офіційні переводи, які можна відстежити за допомогою банків.

Також економіст розповів, чому ці гроші не можна вважати інвестиціями. Кошти витрачалися, в першу чергу, на внутрішнє споживання. За них купували товари широкого споживання, нерухомість, автомобілі. За ці гроші купували і їжу.

Проте їх не вкладали в економіку країни, практично не використовували для початку власного бізнесу. Тому про інвестиції мови йти не може.

Нещодавно ми писали, що не встигли українці порадіти скасуванню з 1 липня обов'язкового 14-денного карантину по прибуттю в Польщу, як правила знову змінилися.

Польща передумала і повернула карантин через два дні, з 3 липня. Про це сказано в розпорядженні глави МВС Польщі.

Правда, обмеження діють не на всіх. Зокрема, від обов'язкового карантину звільнили пасажирів літаків, які виконують міжнародні рейси з аеропортів Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Республіки Корея.

Більше того, в розпорядженні глави МВС додані нові категорії осіб, яким не доведеться сидіти в ізоляції два тижні після перетину кордону. У цей список потрапили учні, студенти, слухачі внз післядипломної освіти, аспіранти, документально підтвердили на кордоні факт навчання в Польщі. Також учені, які проводять дослідницьку роботу.

Крім цього, серед звільнених від обсервації щасливчиків, члени екіпажів повітряних і морських судів; особи, які працюють на морських нафтовидобувних платформах; водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення; екіпажі поїздів міжнародного сполучення.

Це також стосується членів дипмісій, представників міжнародних організацій і членів їх сімей.

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