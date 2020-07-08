Нічним клубам України заборонили роботу після 23:00. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів 8 липня

Про це повідомляє Politeka.

Так, установам культури час роботи продовжили з 22:00 до 23:00, а роботу нічних клубів в умовах карантину після 23:00 заборонили на території всієї України.

Для закладів культури були обмеження у вигляді розсадження в шаховому порядку і обмеження в роботі до 22:00. Тепер культурні установи зможуть працювати до 23:00 при дотриманні тих же обмежень.

Кабмін підтримав пропозицію з умовою доопрацювання протягом одного дня.

Зазначимо, за минулу добу, 7 липня, інфекцію в Україні виявили у 807 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 926 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 50414 осіб, з них 23119 одужали, летальних випадків — 1306.

Нагадаємо, що у харківському кафе розгорівся скандал через маску.

Як повідомляла Politeka, карантин хочуть визнати незаконним.

Також Politeka писала, що Кабмін ввів драконівські штрафи за неношение масок, у Міністерстві охорони здоров'я зробили термінову заяву.