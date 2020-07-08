Ночным клубам Украины запретили работу после 23:00. Такое решение принял Кабинет министров 8 июля
Об этом сообщает Politeka.
Так, учреждениям культуры время работы продлили с 22:00 до 23:00, а работу ночных клубов в условиях карантина после 23:00 запретили на територии всей Украины.
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Для учреждений культуры были ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00. Теперь культурные учреждения смогут работать до 23:00 при соблюдении тех же ограничений.
Кабмин поддержал это предложение с условием доработки в течение одного дня.
Отметим, за минувшие сутки, 7 июля, инфекцию в Украине обнаружили у 807 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 926 пациентов выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 50414 человек, из них 23119 выздоровели, летальных исходов — 1306.
Напомним, что в харьковском кафе разгорелся скандал из-за маски.
Как сообщала Politeka, карантин хотят признать незаконным.
Также Politeka писала, что Кабмин ввел драконовские штрафы за неношение масок, в Министерстве здравоохранения сделали срочное заявление.