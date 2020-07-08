Українські абітурієнти цього року зможуть отримати відстрочку від призову

У Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як карантин вплине на призов в цьому році. Відзначається, що дане питання вирішувалося спільно з Офісом президента і Генеральним штабом.

«У зв'язку з карантином, який був введений в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов в армію перенесений на травень-липень 2020 р. – розпорядження Уряду №179-р від 26.02.2020 року (із змінами від 15.04.2020). Важливо, що пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на службу тільки за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою», - нагадали в прес-службі Міносвіти.

Також підкреслюється, що випускники коледжів і університетів зможуть отримати відстрочку від весняного призову, якщо вирішать продовжити навчання за наступним рівнем освіти.

Міністерство вже надало роз'яснення приймальним комісіям установ професійної передвищої та вищої освіти за попередньої реєстрації абітурієнтів, які чекають призову, але планують продовжити навчання.

Завдяки попередній реєстрації такі абітурієнти зможуть отримати документальне підтвердження про свої наміри, а потім на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня цього року.

Відзначимо, що раніше прем'єр Денис Шмигаль відреагував на ситуацію з отриманням повісток у військкомат випускниками шкіл, яким виповнилося 18 років.

Так, за його словами, міністерства оборони та освіти повинні краще координувати комунікацію між собою і безпосередньо саму роботу з приводу призову випускників на строкову службу в армії.

Нагадаємо, у Кабміні вирішили вжити заходів через призов школярів в армію: "потрібно підготуватися до...".

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