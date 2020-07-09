Українцям слід пам'ятати про небезпеку, яка їх підстерігає в Азовському морі
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, в мережі з'явилося відео з Бердянська (Азовське море), який масово атакували медузи.
На кадрах можна побачити морську воду, судячи з усього, не біля самого берега. Кількість медуз дивує, адже у воді взагалі немає просвітів для купання.
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"Справжнє море з медуз. Судячи по всьому, зроблено відео далеко від берега. Але гарантії, що вся ця братія не опиниться біля пляжів, немає ніякої", - стверджують користувачі в соціальних мережах.
Місцеві жителі скаржаться, що в цьому році курорти Азовського моря атакують відразу дві "напасті" - медузи і морські блохи.
Раніше ми вже розповідали про нашестя небезпечних медуз, які атакували відпочиваючих у Бердянську, Кирилівці і в Приморському посаді.
Медузи підвиду корнерот потрапили в цей регіон з Чорного моря, а небезпечну міграцію вчені пояснили підвищенням рівня солоності моря, і кліматичними змінами.
Корнерот – досить небезпечна медуза, яка своїми лопатями може завдати відчутної і болісний опік.
Як правило, опіки медузи-корнерота не відчуваються сильніше, ніж від кропиви, і викликають лише почервоніння і припухлість шкіри.
Побоюватися варто алергікам – особливо, якщо з медузами вони раніше не зустрічалися, а також дітям, або ж у випадку, якщо опік медузи припав на слизові оболонки.
Нагадаємо, Дніпро кишить медузами, аномалія розгадано: "Коли жалять - впорскують..."
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