Запровадження дистанційного навчання в Україні закінчиться катастрофою

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив педіатр Євген Комаровський в ефірі телеканалу Україна 24 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Лікар зазначив, що для дітей немає ніякої загрози від "китайського" вірусу, а ось навчання з дому може згубно вплинути на дітей і їх батьків.

"А ось навчання в домашніх умовах – це реальна загроза і здоров'ю дітей, і психічному здоров'ю батьків. Це катастрофа, за великим рахунком, для країни. Якщо діти навчаються вдома, а з ними поруч знаходяться дорослі, які не працюють, то це катастрофа для країни і для людей, оскільки вони не мають коштів для існування. А якщо батьки залишають дітей і йдуть працювати, то це ще більший ризик, тому що діти залишаються без нагляду", – зазначив педіатр.

Комаровський впевнений, що про дистанційне навчання в Україні не може бути й мови, а 1 вересня діти повинні йти в школу.

За його словами, вирішити дану проблему можна організувати навчальний процес на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що в Україні ще не визначили, як розпочнеться новий навчальний рік.



Зокрема, розглядається можливість обмеження одночасного перебування дітей у класах та навчання по змінах. Також не виключають варіант з дистанційним навчанням.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський на одному з останніх брифінгів заявив, що в Україні не готові організувати для школярів дистанційне навчання з 1 вересня.

"Якщо говорити про вересень, то, я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання необхідно, щоб у нас 3G і 4G були по всій країні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

Як повідомляла Politeka, українців попередили про нові правила навчання, вже з вересня: "Дистанційно...".

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