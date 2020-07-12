Введение дистанционного обучения в Украине закончится катастрофой
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала Украина 24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Врач отметил, что для детей нет никакой угрозы от "китайского" вируса, а вот учеба из дому может пагубно повлиять на детей и их родителей.
"А вот обучение в домашних условиях – это реальная угроза и здоровью детей, и психическому здоровью родителей. Это катастрофа, по большому счету, для страны. Если дети учатся дома, а с ними рядом находятся взрослые, которые не работают, то это катастрофа для страны и для людей, поскольку они не имеют средств для существования. А если родители оставляют детей и уходят работать, то это еще больший риск, потому что дети остаются без присмотра", – отметил педиатр.
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Комаровский уверен, что о дистанционном обучении в Украине не может быть и речи, а 1 сентября дети должны идти в школу.
По его словам, решить данную проблему можно организовав учебный процесс на свежем воздухе.
Напомним, что в Украине еще не определили, как начнется новый учебный год.
В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам. Также не исключают вариант с дистанционным обучением.
Отметим, что президент Владимир Зеленский на одном из последних брифингов заявил, что в Украине не готовы организовать для школьников дистанционное обучение с 1 сентября.
"Если говорить о сентябре, то, я считаю, что технически мы еще не готовы. Для дистанционного обучения необходимо, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", - заявил Зеленский.
Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых правилах обучения, уже с сентября: "Дистанционно...".
Также Politeka писала, что украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…».