Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала, что с сентября в школах сохранятся технологии дистанционного обучения, а также будут использоваться технологии смешанного обучения, которое практиковалось в период карантина.

«Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах», − сообщила в.и.о. министра.

Также мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что учебный год в Украине завершится дистанционно. То есть учебные заведения уже не откроются этой весной после ослабления карантина.

При этом Ляшко отметил, что некоторые учебные заведения все же откроются на какое-то время для проведения ВНО.

«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», - заявил главный санитарный врач.

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