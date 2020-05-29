"Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании", - говорится в сообщении.
«Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах», − сообщила в.и.о. министра.
Пугачева не выдержала нападок и сделала откровенное признание: «Да! Я старая и не могу…»
Красотка из "Холостяка" излила душу о романе с Максом Михайлюком: "Он ничего не поймет!"
Долги за коммуналку бьют рекорды, но проблем можно избежать: за что украинцам разрешили не платить
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
Также мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что учебный год в Украине завершится дистанционно. То есть учебные заведения уже не откроются этой весной после ослабления карантина.
При этом Ляшко отметил, что некоторые учебные заведения все же откроются на какое-то время для проведения ВНО.
«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», - заявил главный санитарный врач.
Напомним про вероятную отмену уроков истории Украины: в сеть попал скандальный документ "Слуги" Брагара, «это дно».
Как сообщала Politeka, украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…»
Также Politeka писала про языковой скандал в украинской школе: детей обязали учить русский: "чтобы было легче".