В аннексированном Криму російські військові відпрацювали пошук і знищення умовного ворога
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Відомо, що в навчаннях брали участь літаки, літаки та екіпажі трьох кораблів Чорноморського флоту Росії.
Згідно зі сценарієм, безпілотники «Форпост» і «Орлан», проводячи розвідку, виявили в морі десантний загін кораблів умовного противника, який імітував кораблі флоту. Після цього, бомбардувальники Су-24М і багатоцільові винищувачі Су-30СМ завдали бомбового удару по морським цілям з виконанням умовного бомбометання.
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Також в ході навчання льотчики відпрацювали дії по догляду від корабельних і наземних засобів протиповітряної оборони умовного противника.
Раніше ми повідомляли, що флот НАТО увійшов в акваторію Чорного моря. Кораблі Північноатлантичного альянсу візьмуть участь в навчаннях, зокрема в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз» та буде перебувати в чорноморських водах до 29 липня.
Раніше ми писали, що Росія перекидає додаткові сили на кордон з Україною і може різко перейти до вторгнення.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос.
"Не вірте казкам про доброго північному сусідові! Ми повинні бути морально, економічно і військово завжди готові до будь-якого розвороту подій. Повинні зникнути помилкові сумніву, що РФ заспокоїться і змириться з існуванням незалежної і вільної України", - заявив представник ВСУ.
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