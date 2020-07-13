Державна екологічна інспекція повідомила про резонансні правопорушення природоохоронного законодавства за минулий тиждень.

Як пише Знай.юа, про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

«З 3 по 9 липня 2020 року ДЕІ перевірила 282 об’єкти, склала 436 протоколів про адмінпорушення. Загальна сума накладених штрафних санкцій – 137 тис грн. До державного бюджету стягнуто до 112 тис грн. За порушення вимог природоохоронного законодавства розраховано збитків на суму 15 млн 355 тис грн. Загальна сума пред’явлених претензій складає 6 млн 899 тис грн. Стягнуто збитків в добровільному та примусовому порядку – 93 тис грн», – написав Андрій Мальований.

За словами голови ДЕІ, на Вінниччині за незаконну рубку дерев на території села Мізяків Калинівського району нараховано збитків і пред’явлено претензію ДП «Калинівський райагроліс» на суму 751 тис 434 грн.

«На Кіровоградщині за забруднення хімічною речовиною 5 земельних ділянок, прилеглих до місця розташування промислових потужностей ТОВ «Кіровоградпостач», нараховано збитків та пред’явлено претензію підприємству на суму 5 млн 671 тис. 921 грн», – повідомив Андрій Мальований.

Посадовець зазначив, що на Полтавщині в рамках кримінального провадження нараховано збитків ТОВ «Еко Форс» на суму 3 млн 637 тис 449 грн за забруднення 878, 94 кв.м земельної ділянки та 90 кв.м засмічення промисловими відходами та фільтратом з накопичувачів на території міського звалища на Дедіївській горі міста Кременчук.

«На Тернопільщині за загибель 6278 сріблястих карасів нараховано збитків на суму 988 тис 471 грн. Матеріали направлено до Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області», – написав Андрій Мальований.

У повідомленні також зазначається, що на Чернігівщині за забруднення земельних ділянок виробничими відходами (барда спиртова) села Загребельна Слобода Сновського району нараховано збитків на суму 2 млн 605 тис 597 грн. Матеріали направлено до Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області.