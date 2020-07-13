Государственная экологическая инспекция сообщила о резонансных правонарушениях природоохранного законодательства за прошедшую неделю.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

«С 3 по 9 июля 2020 года ГЭИ проверила 282 объекта, составила 436 протоколов об админнарушении. Общая сумма наложенных штрафных санкций – 137 тыс грн. В государственный бюджет взыскано 112 тыс грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитан ущерб на сумму 15 млн 355 тыс грн. Общая сумма пред’явленных претензий составляет 6 млн 899 тыс грн. Взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке – 93 тыс грн», – написал Андрей Малеваный.

По словам председателя ГЭИ, на Винниччине за незаконную рубку деревьев на территории села Мизяков Калиновского района начислено убытков и пред’явлено претензию ГП «Калиновский райагролес» на сумму 751 тыс. 434 грн.

«На Кировоградщине за загрязнение химическим веществом 5 земельных участков, прилегающих к месту расположения промышленных мощностей ООО «Кіровоградпостач», начислено убытков и пред’явлено претензию предприятию на сумму 5 млн 671 тыс. 921 грн», – сообщил Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что на Полтавщине в рамках уголовного производства начислено убытков ООО «Эко Форс» на сумму 3 млн 637 тыс. 449 грн за загрязнение 878, 94 кв.м земельного участка и 90 кв.м засорения промышленными отходами и фильтратом из накопителей на территории городской свалки на Дедиевской горе города Кременчуг.

«На Тернопольщине за гибель 6278 серебристых карасей начислено убытков на сумму 988 тыс 471 грн. Материалы направлены в Борщевского отделения полиции Чертковского ОП ГУНП в Тернопольской области», – написал Андрей Малеваный.

В сообщении также отмечается, что на Черниговщине за загрязнения земельных участков производственными отходами (спиртовая барда) села Загребельная Слобода Сновського района начислено убытков на сумму 2 млн 605 тыс 597 грн. Материалы направлены в Сновського ОП Менского ОП ГУНП в Черниговской области.