Закон про медіа передбачає заборону проросійських засобів масової інформації

Про це в інтерв'ю Рубриці повідомив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Politeka.

За словами парламентарія, законопроект, розроблений партією "Слуга народу", передбачає повну заборону проросійських ЗМІ в Україні, в документі будуть норми, завдяки яким можна буде довести фінансування Росією того чи іншого ЗМІ.

"У законі є великий розділ про прозорість власності і фінансування. Це дозволить виявити реальних власників ЗМІ, непрямий вплив, хто і як фінансує. Відразу стане зрозуміло, хто тут працює і заробляє гроші з реклами, від кліків і так далі, а хто фінансується від країни-агресора", – пояснив Потураєв.

Депутат роз'яснив, що якщо з'являться докази того, що хтось із засобів масової інформації отримує гроші з РФ, то в Україні воно вже працювати не зможе.

"Там є розділ, який також багатьох турбує, про роботу медіа в умовах військової агресії. Так, підконтрольні або фінансуються РФ ЗМІ в Україні працювати не будуть", – заявив Потураєв.

Політик переконаний, що через рік після прийняття цього закону медіапростір в нашій країні стане українським.

Відповідаючи на питання, чи бажає він "відсікти" всі ЗМІ, які працюють на Росію, Потураєв відповів ствердно: "Насправді так. Це правда, я її не приховував".

Раніше Politeka повідомляла, що блогер Ігор Лесев жорстко пройшовся по закону про медіа.

У свою чергу, соратник Порошенка запропонував Зеленському підірвати бомби в Будапешті й Москві.

А політичний експерт Михайло Чаплига розніс Потураєва за погрози в бік РФ.