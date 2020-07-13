Закон о медиа предполагает запрет пророссийских средств массовой информации
Об этом в интервью Рубрике сообщил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Politeka.
По словам парламентария, законопроект, разработанный партией "Слуга народа", предполагает полный запрет пророссийских СМИ в Украине, в документе будут нормы, благодаря которым можно будет доказать финансирование Россией того или иного СМИ.
"В законе есть большой раздел о прозрачности собственности и финансирования. Это позволит выявить реальных собственников СМИ, косвенное влияние, кто и как всё финансирует. Сразу станет понятно, кто работает здесь и зарабатывает деньги с рекламы, от кликов и так далее, а кто финансируется от страны-агрессора", – объяснил Потураев.
Бузова в купальнике вызвала отвращение даже у самых преданных поклонников: "Оля, что случилось?"
Сокрушительный удар доллара, срочное заявление Зеленского и отмена пенсий - главное за ночь
Погода резко испортится, жара и дожди со шквалами разорвут Украину: какие области зацепит
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Депутат разъяснил, что если появятся доказательства того, что кто-то из средств массовой информации получает деньги из РФ, то в Украине оно уже работать не сможет.
"Там есть раздел, который также многих беспокоит, о работе медиа в условиях военной агрессии. Да, подконтрольные или финансируемые РФ СМИ в Украине работать не будут", – заявил Потураев.
Политик убежден, что через год после принятия этого закона медиапространство в нашей стране станет украинским.
Отвечая на вопрос, желает ли он "отсечь" все СМИ, работающие на Россию, Потураев ответил утвердительно: "На самом деле да. Это правда, я ее не скрывал".
Ранее Politeka сообщала, что блогер Игорь Лесев жестко прошелся по закону о медиа.
В свою очередь, соратник Порошенко предложил Зеленскому взорвать бомбы в Будапеште и Москве.
А политический эксперт Михаил Чаплыга разнес Потураева за угрозы в сторону РФ.