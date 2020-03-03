Депутат Никита Потураев своим скандальным заявлением подставил не только "слуг народа", но и президента Украины Владимира Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Никита Потураев выразил сожаления по поводу того, что Украина не может "швырнуть" атомную бомбу на Москву

Как сообщает Politeka.net, политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал заявление Потераева для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Он просто лузер. Если так чесно говорить. Мне вот скинули видео 2004 года, когда Потураев разворачивал для Януковича "УЛ-ТВ", вы вот послушайте, что он там говорит в 2004 году: совершенно противоположные вещи он говорит сейчас", - заметил эксперт.

Кроме того, он вспомнил выступление Потураева за трибуной Верховной Рады, когда он выступал с громкими заявлениями о Сталине и Ленина. Как отметил политический эксперт, после таких заявлении, Потураев показывает себя не с лучшей стороны.

"После его заявлений, я начинаю думать, что у него не все в порядке с головой. Но я говорю не с точки зрения медицинской, а с точки зрения - политологической. Человек, который находится на ответственной должности, может себе позволить иронию, но нужно тогда обозначать, что это ирония. Даже по шуткам и иронии можно понять, что у него в голове", - объяснил Чаплыга.

Также, эксперт отметил, что Потураев сыграл на руку российской пропаганде, которая будет использовать его заявление в циничных целях, а также депутат подставил президента Украины Владимира Зеленского.

"По ироническими высказываниям Потураева можно сделать вывод о том, что творится у него в голове. Я уже молчу, что российская пропаганда будет это заявление использовать. Вот такими заявлениями мы убиваем переговорное положение Зеленского с РФ", - резюмировал политический эксперт.

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