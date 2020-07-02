Со свободой слова в Украине хотят сделать то же самое, что в России

Закону «О медиа», который хотят принять «Слуги народа», посвятил свой очередной выпуск программы "НеДобрый вечер" украинский блогер Игорь Лесев, передает Politeka.net.

Лесев отметил, что в Украине свобода слова никогда не была на высоком уровне, но все познается в сравнении.

«Вот у нас под боком есть Россия. Страна с очень сильной журналистикой. На Западе даже шугаются российской журналистики. Закрывают их каналы и лишают аккредитации. А все потому, что пацанва умеет мастерски манипулировать общественным мнением. А это важнейшая функция журналистики. Манипулируешь – значит направляешь», - объясняет Лесев.

По его словам, в России, фактически, есть только провластная журналистика. Именно поэтому на любом канале россиянам рассказывают, почему Путин должен оставаться при власти. Оппозиционная журналистика в России тоже кормится в Кремле, хоть и хочет перемен. Лесев подчеркнул, что общественное мнение в России формирует телевизор. Именно поэтому люди продолжают голосовать за Путина. В Украине ситуация в этом плане лучше.

«Сегодня свобода слова в Украине есть. Корявая, с синяками, со своими попытками навязывания цензуры, но свобода слова есть…Это не только возможность говорить свободно на любую заданную тему. Это еще и возможность формировать у людей мнение на эту тему», - отметил Лесев.

Блогер объясняет, что формируя мнение, мы влияем на власть. При этом в свободной стране мы сами выбираем, кого слушать и кому верить. «Слуги народа» сегодня хотят украинцев лишить этого. Такого не делали даже Виктор Янукович с Петром Порошенко.

«По сути это законопроект о тотальной цензуре в медиа-сфере. Инициаторы – Никита Потураев – истеричка, которая рассказывала, как он покупал пачками журналистов, и наш новенький министр культуры Александр Ткаченко. По этому законопроекту они делают из Нацрады такую себе сталинскую тройку», - отметил Лесев.

Если закон примут, Нацрада без суда может запрещать как отдельные материалы, так и отдельных авторов. На практике это будет означать, что любая критика власти сможет привести к выпиливанию из профессии. Журналистов смогут давить штрафами и даже тюрьмой.

«Они нам сейчас строят маленькую Россию. Потураев, Ткаченко и все, кто это цензурное д**мо поддерживает», - подвел итог блогер.

Напомним, что Лесев рассказал, что ждет жильцов взорванного дома на Позняках: «Загонят на выселки и…».

Как сообщала Politeka, Лесев раскрыл, как «зеленые реформаторы» потеряли Херсонский порт, под угрозой Бердянск и Мариуполь: «Не продается, а раздается».

Также Politeka писала, что Игорь Лесев прошелся по известным скандалисткам из "Слуги народа": "Кастрация уже этой осенью".