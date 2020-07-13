На Херсонщині представники місцевого бізнесу влаштували акцію протесту на Антонівському мосту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ХМН.

Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що у Херсонській області власники нічних клубів і ресторанів перекрили міст, що пролягає через Дніпро. Учасники акції протестували проти обмежень роботи розважальних закладів після 11 години вечора.

Слід зазначити, що через цей міст проходить дорога в Скадовськ, Залізний Порт, Лазурне та інші морські курорти Херсонщини.

Учасники акції почали мітингувати вчора, 12 липня, о 17.00. Близько сотні людей заблокували рух на мосту, безупинно пересуваючись по пішохідному переходу. На місці також знаходились правоохоронці.

Вимогою мітингувальників є скасування введення нічного заборони на роботу кафе, ресторанів, барів і дискотек.

Журналісти повідомили, що згодом з протестуючими поспілкувався перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації Дмитро Бутрій. Він розповів, що домовитися з учасниками протесту йому не вдалося.

Очевидці повідомили, що станом на 19.00 акцію протесту вже завершили, а рух на мосту відновили.

Як відомо, 8 липня Кабінет міністрів України дозволив працювати закладам культури і нічним клубам до 23.00 в умовах карантину, однак місцева влада може корегувати карантинні обмеження з огляду на ситуацію з COVID-19 в конкретному регіоні.

Нагадаємо, пандемія розгортається з новою силою, побито новий антирекорд: «Ми на початку глобальної...».

Як повідомляла Politeka, карантин хочуть визнати незаконним.

Також Politeka писала, що Кабмін ввів драконівські штрафи за ненсіння масок.