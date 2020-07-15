Військове командування РФ незабаром проведе масштабні перевірки в так званих "ЛНР" і "ДНР"

Як повідомляє Politeka.net, представники Кремля зловили кадрових російських військових на масштабних розкраданнях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки, передає Міноборони України.

У з'єднаннях та частинах "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК" оперативної угруповання російсько-окупаційних військ з 6 липня працює комплексна комісія, до складу якої залучені офіцери Міноборони, Генштабу та Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, вже перевіряються питання укомплектованості підрозділів особовим складом, бойової та мобілізаційної підготовки, тилового і технічного забезпечення.

"Командири з'єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комісії реальний стан справ. Разом з тим, комісією вже виявлено значну кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів і коштів, виділених на грошове забезпечення особового складу підпорядкованих підрозділів", – розповіли в прес-службі.

Раніше ми писали, що в окупованій Макіївці Донецької області спостерігачам ОБСЄ відмовилися надавати інформацію про загиблого підлітка.

Наголошується, що співробітники лікарні в окупованій Макіївці відмовилися повідомляти спостерігачам СММ ОБСЄ інформацію про загибель 15-річного хлопця в результаті вибуху в одному з житлових будинків міста.

Медичний персонал макіївської лікарні сказав співробітникам наглядової місії, що цю інформацію вони можуть надавати тільки членами незаконних збройних формувань "ДНР".

Нагадаємо, окупований Донецьк зачищають від російських прапорів: красномовне фото.

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