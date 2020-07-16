У МОЗ вже готуються продовжити карантин як мінімум на місяць, але джерела у відомстві говорять про більш тривалі строки

Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, карантин в Україні продовжать ще як мінімум на місяць. Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело в Кабміні, карантин продовжено до вересня, але плануються і подальші обмеження. На даний момент в Кабміні немає чітких планів, але уряд готується продовжувати карантин і в 2021 році. Це означає, що карантин може затягнутися на два роки.

"Карантин затягнеться на другий рік. Це вже практично неминуче. На інший сценарій навіть розраховувати не варто", – переконує співрозмовник.

Варто відзначити, що і плани виходу з карантину, розроблені в уряді, розраховані на два роки. Сьогодні в Кабміні створюють рамки, в межах яких місцева влада приймає рішення про посилення або пом'якшення карантинних заходів. Враховуючи, що на носі місцеві вибори, влада на місцях намагається знайти баланс між наказами зверху і тим, щоб догодити людям.

Співрозмовник видання зазначив, що на місцях не до кінця розуміють, що і навіщо вони роблять. Наприклад, власники барів та ресторанів не бачать логіки у забороні роботи після 22.00 години, адже заразитися можна в будь-який час. А влада не завжди може подібні заборони пояснити.

Нагадаємо, що українців доб'ють новими обмеженнями, у Шмигаля розкрили деталі: "Штрафи до 5100...".

Як повідомляла Politeka, виплата додаткових грошей українцям, важливе розпорядження Кабміну: хто отримає надбавки.

Також Politeka писала, що зарплати українців виростуть, в Кабміні розкрили, кому пощастить: "На 3,5 тисячі більше...".