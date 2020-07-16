У МОЗ вже заявили про чергове продовження карантинних обмежень в Україні

Глава українського МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще як мінімум на один місяць. Втім, джерела в уряді повідомляють, що карантинні обмеження можуть продовжитися до 2021 року, передає Обозреватель.

На даний момент чіткого прогнозу у Кабміну немає, але відомо, що уряд готується до тривалого карантину. Співрозмовник видання зазначає, що карантин, швидше за все, затягнеться на другий рік. Це вже практично неминуче.

маски, карантин

Наголошується, що зупиняти економіку в уряді не планують. Адаптивний карантин дозволить працювати бізнесу, хоч і не в тому темпі, в якому він працював до пандемії. Це підтверджують і джерела в Раді нацбезпеки і оборони. Співрозмовник радить українцям не розраховувати на швидке завершенння карантину.

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«До масок потрібно звикати надовго. В цьому році ми їх точно не знімемо. У нас поки цифри гірше, ніж в середньому по ЄС», - зазначили в РНБО.

українці в масках на вулиці

На даний момент Україна орієнтується на країни Євросоюзу. Якщо продовжать карантин у них, і у нас він буде зберігатися. Зараз в Україні хоч і почали проводити більше тестів, але рівень тестування все ще далекий від європейського.

Нагадаємо, що Кличко увірвався в натовп в центрі Києва і заговорив про дистанцію: "Не підходьте".

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