У МОЗ вже заявили про чергове продовження карантинних обмежень в Україні

Глава українського МОЗ Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще як мінімум на один місяць. Втім, джерела в уряді повідомляють, що карантинні обмеження можуть продовжитися до 2021 року, передає Обозреватель.

На даний момент чіткого прогнозу у Кабміну немає, але відомо, що уряд готується до тривалого карантину. Співрозмовник видання зазначає, що карантин, швидше за все, затягнеться на другий рік. Це вже практично неминуче.

Наголошується, що зупиняти економіку в уряді не планують. Адаптивний карантин дозволить працювати бізнесу, хоч і не в тому темпі, в якому він працював до пандемії. Це підтверджують і джерела в Раді нацбезпеки і оборони. Співрозмовник радить українцям не розраховувати на швидке завершенння карантину.

«До масок потрібно звикати надовго. В цьому році ми їх точно не знімемо. У нас поки цифри гірше, ніж в середньому по ЄС», - зазначили в РНБО.

На даний момент Україна орієнтується на країни Євросоюзу. Якщо продовжать карантин у них, і у нас він буде зберігатися. Зараз в Україні хоч і почали проводити більше тестів, але рівень тестування все ще далекий від європейського.

Нагадаємо, що Кличко увірвався в натовп в центрі Києва і заговорив про дистанцію: "Не підходьте".

Як повідомляла Politeka, українців доб'ють новими обмеженнями, у Шмигаля розкрили деталі: "Штрафи до 5100...".

Також Politeka писала, що Кабмін готує нові "карантинні" штрафи українцям, суми від 3400 грн: за що каратимуть.