В Минздраве уже заявили об очередном продлении карантинных ограничений в Украине

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще как минимум на один месяц. Впрочем, источники в правительстве сообщают, что карантинные ограничения могут продлиться до 2021 года, передает Обозреватель.

На данный момент четкого прогноза у Кабмина нет, но известно, что правительство готовится к продолжительному карантину. Собеседник издания отмечает, что карантин, скорее всего, затянется на второй год. Это уже практически неминуемо.

Отмечается, что останавливать экономику в правительстве не планируют. Адаптивный карантин позволит работать бизнесу, хоть и не в том темпе, в котором он работал до пандемии. Это подтверждают и источники в Совете нацбезопасности и обороны. Собеседник советует украинцам не рассчитывать на скорое окончание карантина.

«К маскам нужно привыкать надолго. В этом году мы их точно не снимем. У нас пока цифры хуже, чем в среднем по ЕС», - отметили в СНБО.

На данный момент Украина ориентируется на страны Евросоюза. Если карантин продолжат у них, то и у нас он будет сохраняться. Сейчас в Украине хоть и начали проводить больше тестов, но уровень тестирования все еще далек от европейского.

Напомним, что Кличко ворвался в толпу в центре Киева и заговорил о дистанции: "Не подходите".

Как сообщала Politeka, украинцев добьют новыми ограничениями, у Шмыгаля раскрыли детали: "Штрафы до 5100...".

Также Politeka писала, что Кабмин готовит новые "карантинные" штрафы украинцам, суммы от 3400 грн: за что будут наказывать.