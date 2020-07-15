В Україні хочуть ввести штрафи для власників громадських місць, відвідувачі яких не вдягають захисну маску

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відповідний законопроєкт, схвалений під час засідання Кабінету міністрів України.

Так, український уряд пропонує Верховній Раді встановити штраф в розмірі від 3400 до 5100 грн для власників громадських місць за те, що відвідувачі не дотримуються маскового режиму.

Відповідний проєкт закону схвалили на засіданні Кабміну.

В пояснювальній записці до документу зазначається, що пропонується штрафувати підприємства, підприємців, установи та організації, які пустили в приміщення людину без респіратора або маски.

За таке порушення можуть накласти штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

Інший схвалений урядом законопроєкт пропонує скоротити штраф для українців за недотримання маскового режиму в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Раніше також повідомлялось, що українські школи з 1 вересня будуть працювати за новими правилами. Зокрема, передбачається, що обов'язковий температурний скринінг будуть проводити всім співробітникам, а також учням. При температурі 37,2 і вище - не будуть допускати до роботи чи навчання.

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