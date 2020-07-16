Уряд розробив стратегію впровадження і скасування карантинних обмежень в Україні

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі президента. Під час наради чиновників з Володимиром Зеленським було прийнято рішення про зміну карантинного режиму в Україні.

Як розповів глава МОЗ Максим Степанов уряд в процесі обговорення розробив постанову, згідно з якою Україну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Для кожної із зон будуть розроблені свої правила і обмежувальні заходи. Крім цього, для кожної з областей будуть діяти свої специфічні критерії, спираючись на які влада буде приймати рішення про карантинні обмеження.

У планах влади посилити обмежувальні заходи тільки у тих регіонах, де буде висока захворюваність. Це означає, що карантин будуть послаблювати і посилювати локально.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський виступив проти того, щоб продовжувати карантин надовго. Він заявив, що карантинні обмеження можна продовжити на місяць, а далі не варто поспішати.

Тим часом, аналітики прогнозують, що карантин може продовжуватися і на 2021 рік, так як восени очікується друга хвиля уханьского вірусу. Втім, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.

Нагадаємо, що українцям нарешті зізналися, що маски вони не знімуть: "Потрібно звикати".

Як повідомляла Politeka, ослаблення карантину в Києві: оголошені нові правила "можна їздити в...".

Також Politeka писала, що Зеленський несподівано змінив терміни карантину, що тепер буде: "Всі втомилися".