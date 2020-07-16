Правительство разработало стратегию по внедрению и отмене карантинных ограничений в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе президента. Во время совещания чиновников с Владимиром Зеленским было принято решение об изменении карантинного режима в Украине.

Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов правительство в процессе обсуждения разработало постановление, согласно которому Украину разделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Для каждой из зон будут разработаны свои правила и ограничительные меры. Кроме этого, для каждой из областей будут действовать свои специфические критерии, опираясь на которые власти будут принимать решение о карантинных ограничениях.

В планах властей усиливать ограничительные меры только в тех регионах, где будет высокая заболеваемость. Это значит, что карантин будут ослаблять и усиливать локально.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский выступил против того, чтобы продлевать карантин надолго. Он заявил, что карантинные ограничения можно продлить на месяц, а дальше не стоит спешить.

Тем временем, аналитики прогнозируют, что карантин может продлиться и на 2021 год, так как осенью ожидается вторая волна уханьского вируса. Впрочем, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Напомним, что украинцам наконец признались, что маски они не снимут: "Нужно привыкать".

Как сообщала Politeka, ослабление карантина в Киеве: объявлены новые правила, "можно ездить в...".

Также Politeka писала, что Зеленский неожиданно изменил сроки карантина, что теперь будет: "Все устали".