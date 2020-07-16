"Не треба поспішати з продовженням карантину..."

Президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо нових термінів карантину в Україні

З цієї теми він висловився на традиційному селекторній нараді за участю представників уряду та правоохоронних органів, передає прес-служба Офісу президента

Зеленський заявив, що не треба поспішати продовжувати карантин більш ніж на місяць.

«Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, потрібно діяти відповідно до розвитку ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продляем на місяць, але не більше», – сказав Зеленський.

Таким чином президент змінив терміни продовження карантину, які озвучувалися раніше. Зокрема звучали прогнози, що карантин можуть продовжити і на півтора року.

У свою чергу глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що вже готовий постанову про те, як измсенится карантин в Україні.

У чатсності, передбачено, що регіони будуть розділені на чотири зони – «зелену», «жовту», «помаранчева» і «червону», де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від кількості захворілих в певному населеному пункті області.

Раніше повідомлялося, що карантин в Україні може бути продовжений після 31 липня ще на 2 тижні - до 14 серпня.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 848 нових випадків захворювання, викликаного китайським вірусом.

протягом 15 липня померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.

Серед тих, хто захворів за минулу добу - 36 дітей, а також 51 медичний працівник. Були госпіталізовані 226 осіб.

за час пандемії в Україні підтверджено 56 455 випадків, з них 28931 пацієнт одужав, 1445 померли.

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