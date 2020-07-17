Лише за тиждень Державна екологічна інспекція України зафіксувала мільйонні збитки від забруднення повітря й води

Про це пише голова ДЕІ Андрій Мальований на своїй сторінці у мережі Facebook, передає «Знай».

Далі наводимо слова автора без коментарів.

Мільйонні збитки за забруднення повітря й води у підсумках роботи інспекторів за минулий тиждень.

Державна екологічна інспекція з10 по 16 липня 2020 року провела 490 перевірок на 271 об’єкті, склала 468 протоколів про адміністративні правопорушення. Загальна сума накладених штрафних санкцій складає 132 тис грн. До державного бюджету стягнуто 124 тис грн.

За порушення вимог природоохоронного законодавства розраховано збитків на суму 11 млн 65 тис грн.

Мільйонні збитки за забруднення повітря й води у підсумках роботи інспекторів за минулий тиждень. Державна екологічна... Gepostet von Андрій Мальований am Donnerstag, 16. Juli 2020

Загальна сума пред’явлених претензій складає 8 млн 958 тис грн. Стягнуто збитків в добровільному та примусовому порядку на суму 641 тис грн.

Найбільш резонансні порушення вимог природоохоронного законодавства сталися у двох областях.

На Івано-Франківщині зафіксовано наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інспектори розрахували збитки та пред’явили претензію ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на суму 8 млн 37 тис 132 грн.

На Миколаївщині зафіксовано скид неочищених стічних вод у річку Південний Буг на території міста Первомайськ. Інспектори розрахували збитки КП «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради на суму 1 млн 489 тис 346 грн.