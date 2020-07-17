Только за неделю Государственная экологическая инспекция Украины зафиксировала миллионные убытки от загрязнения воздуха и воды

Об этом пишет председатель ГЭИ Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Миллионные убытки за загрязнение воздуха и воды в итогах работы инспекторов за прошедшую неделю.

Государственная экологическая инспекция с 10 по 16 июля 2020 года провела 490 проверок на 271 объекте, составила 468 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 132 тыс грн. В государственный бюджет взыскано 124 тыс грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитан ущерб на сумму 11 млн 65 тыс грн.

Мільйонні збитки за забруднення повітря й води у підсумках роботи інспекторів за минулий тиждень. Державна екологічна... Gepostet von Андрій Мальований am Donnerstag, 16. Juli 2020

Общая сумма предъявленных претензий составляет 8 млн 958 тыс грн. Взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке на сумму 641 тыс. грн.

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства произошли в двух областях.

На Ивано-Франковщине зафиксированы сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Инспекторы рассчитали убытки и предъявили претензию ДМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» на сумму 8 млн 37 тыс 132 грн.

На Николаевщине зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в реку Южный Буг на территории города Первомайск. Инспекторы рассчитали убытки КП «Первомайськводоканал» Первомайского городского совета на сумму 1 млн 489 тыс 346 грн.