В суботу і неділю 18-19 липня дощі з грозами охоплять всю західну частину України

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко попередивши, що дощі можуть переходити у зливи, бути з градом і шквалом.

Наголошується, що періодичні, локальні дощі на вихідних також можуть нагрянути в Житомирську, Вінницьку та Київську область. Жителів решті території України чекає суха погода.

Однак 18 липня ймовірність місцевих дощів з грозами вздовж смуги Харківщина-Полтавщина до Кропивницького.

Що стосується вітру, він східний невеликий або помірний.

Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25 +29 градусів, на півдні до +29 +32 градусів, у західних областях дощі освіжати повітря на 2-4 градуси.

У Києві суботу і неділю очікуються сонячними з температурою повітря близько +27, +28 градусів. Невеликі за масштабом дощі зважаться походити по столиці в окремих районах у другу половину дня.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди для України на кінець липня поточного року. Експерт говорив, що кінець місяця буде дощовим і дуже теплим – температура може досягти позначки в +27...+29 градусів.

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