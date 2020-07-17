В субботу и воскресенье 18-19 июля дожди с грозами охватят всю западную часть Украины
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко предупредив, что дожди могут переходить в ливни, быть с градом и шквалом.
Отмечается, что периодические, локальные дожди на выходных также могут нагрянуть в Житомирскую, Винницкую и Киевскую область. Жителей остальной территории Украины ждет сухая погода.
Однако 18 июля вероятность местных дождей с грозами вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина к Кропивницкого.
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Что касается ветра, он восточный небольшой или умеренный.
Температура воздуха обещает быть комфортной, днем в пределах +25 +29 градусов, на юге до +29 +32 градусов, в западных областях дожди освежать воздух на 2-4 градуса.
В Киеве субботу и воскресенье ожидаются солнечными с температурой воздуха около +27, +28 градусов. Небольшие по масштабу дожди решатся походить по столице в отдельных районах во вторую половину дня.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на конец июля текущего года. Эксперт говорил, что конец месяца будет дождливым и очень теплым – температура может достичь отметок в +27...+29 градусов.
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