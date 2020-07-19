Непрості погодні умови першої половини літа нікуди не подінуться і в другій

Наприклад, українців і далі чекають перепади температури повітря на 10-11 градусів у межах одного-двох днів. Причому це розтягнеться не тільки на літо, але і практично на весь 2020-й рік

Таку інформацію в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучила доктор фізико-математичних наук в області метеорології Національної Академії наук України, професор Вазіра Мартазінова.

За її словами, друга половина місяця буде спекотною, однак ближче до кінця липня можливе пониження температури до 20 градусів тепла. Температурні коливання не виключені і в серпні. І хоча дуже великої спеки не передбачається в останній місяць літа, проте високі температури вірогідні. Також серпень відзначиться тривалими сухими періодами.

Мартазінова назвала головну причину нестабільності погоди:

«Така мінливість температурного режиму – це наш сучасний клімат. До того ж, з'явилися пилові бурі, сильні зливи та шквальні вітри. Кожне явище саме по собі не існує, залежить від нової атмосферної циркуляції, яка стала різко-меридіональною. Тобто перехід повітря з півдня на північ, до полюса і з півночі від полюса на південь вузькими меридіональними смугами. Саме атмосферна циркуляція відповідає за всі погодні умови як у кліматичному режимі, так і в погодному».

Причому змінюватися погода почалася з початку нового століття, і цей процес продовжиться далі.

«З'явилися дуже спекотні дні, набагато спекотніші, ніж були в кінці століття. Прийшли зливи, яких ніколи не було, і вони будуть, так само як і пилові бурі. Такий загрозливий комплекс погодних умов в попередні роки проявлявся рідко. Раніше такого не було, цей процес – новий. 2020-й рік, як жоден з попередніх, показує, що атмосферна циркуляція змінюється і веде до складних погодних умов», – наголосила вона.

Як відомо, червень в Україні відзначився істотними перепадами температур і потужними зливами. Причина таких різких перепадів - географічне розташування.

Зміни клімату сильно вплинули на кількість й інтенсивність опадів, які в майбутньому будуть тільки посилюватися.

За прогнозами Укргідрометцентру на липень, в Україні місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм. Цифри цілком вписуються в рамки середніх багаторічних значень.

Раніше ми писали про те, що комета Neowise (офіційна назва C / 2020 F3) незабаром максимально наблизитися до Землі. Це станеться в ніч з 22 на 23 липня.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це стільки рідкісне, що його можна побачити раз в 6800 років.

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