ЗСУ прийняли нову бойову броньовану машину "Дозор-Б"

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Машину розробили в Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова, передає Politeka.net.

Першу партію з десяти машин “Дозор-Б” у червні 2016-го на основі конструкторської документації ХКБМ виготовили фахівці Львівського бронетанкового заводу.

Тоді їх передали до ВСУ для підконтрольної експлуатації. Після цього доробками та поліпшенням технічних характеристик машини вже займалися харківські конструктори.

Останні зміни до робочої конструкторської документації внесли в 2020 році.

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Так, наші захисники зробили точний постріл.

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