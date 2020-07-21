ВСУ приняли новую боевую бронированную машину "Дозор-Б"

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Машину разработали в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, передает Politeka.net.

Первую партию из десяти машин “Дозор-Б” в июне 2016-го на основе конструкторской документации ХКБМ изготовили специалисты Львовского бронетанкового завода.

Тогда их передали в ВСУ для подконтрольной эксплуатации. После этого доработками и улучшением технических характеристик машины уже занимались харьковские конструкторы.

Последние изменения в рабочей конструкторской документации внесли в 2020 году.

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Так, наше защитникисовершили точный выстрел.

Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.

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