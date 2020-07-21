Президент України Володимир Зеленський повинен жорсткіше реагувати на події в країні

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

Причиною такого висловлювання стало невдала спроба підняття танкера "Делфі" в Одесі.

"Пам'ятається, там Зеленський давав термін до 20 липня з танкером "Делфі". Сьогодні 20 липня, а танкер, я так розумію, на місці. Як треба було, і як доведеться наводити порядок в країні. По приїзду до Одеси президент повинен був поставити шибеницю якраз навпроти злощасного танкера. І в разі якщо танкер залишився б на місці, то просто тупо повісити відповідальна особа. І вішати їх до того моменту, поки танкер стояв би на місці. Так, жорстоко. Так, не по-європейськи", - вважає політолог.

За його словами, в даному питанні "гуманізм недоречний".

"У нашій країні ніякий інший мову ненажерливі миші не зрозуміють. Не перемогти мишей умовляннями. Занадто їх багато. Занадто багато жеруть. Жеруть так, що безсовісні ці миші з'їдять наївного президента. І країну зжеруть. Дожирають практично. Тому гуманізм щодо мишей недоречний. Як говориться, екстраординарні часи вимагають екстраординарних заходів. Але це вже буде на наступному етапі. Поки миші жеруть так, що тільки хрускіт варто", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, спроба підняти затонулий танкер «Делфі» біля берегів Одеси провалилася.

В найвідповідальніший момент лопнув один з буксирувальних тросів, оскільки судно виявилося дуже важким. Раніше влада Одеси запевняла, що евакуація танкера "Делфі" розпочнеться 16 липня.

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