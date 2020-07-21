Президент Украины Владимир Зеленский должен жестче реагировать на происходящее в стране

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

Причиной такого высказывания стало неудачная попытка поднятия танкера "Делфи" в Одессе.

"Помнится, там Зеленский давал срок до 20 июля с танкером "Делфи". Сегодня 20 июля, а танкер, я так понимаю, на месте. Как надо было и как придется наводить порядок в стране. По приезду в Одессу президент должен был поставить виселицу аккурат напротив злосчастного танкера. И в случае если танкер остался бы на месте, то просто тупо повесить ответственное лицо. И вешать их до того момента, пока танкер стоял бы на месте. Да, жестоко. Да, не по-европейски", - считает политолог.

По его словам, в данном вопросе "гуманизм неуместен".

"В нашей стране никакой другой язык прожорливые мыши не поймут. Не победить мышей увещеваниями. Слишком их много. Слишком много жрут. Жрут так, что бессовестные эти мыши сожрут наивного президента. И страну сожрут. Дожирают практически. Потому гуманизм в отношении мышей неуместен. Как говорится, экстраординарные времена требуют экстраординарных мер. Но это уже будет на следующем этапе. Пока мыши жрут так, что только хруст стоит", - заключил журналист.

Напомним, попытка поднять затонувший танкер «Делфи» у берегов Одессы провалилась.

В самый ответственный момент лопнул один из буксировочных тросов, так как судно оказалось очень тяжелым. Ранее власти Одессы заверяли, что эвакуация танкера "Делфи" начнется 16 июля.

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