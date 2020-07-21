У київському приватному пологовому будинку відмовилися від новонародженої дитини

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор пологового будинку Валерій Зукін.

"Сьогодні в "Лелеці" написали відмову від дитини. Я останній раз стикався з подібною ситуацією багато-багато років тому. Були і відмови, були і немовлята, яких кидали в моїй практиці.

Народилася дитина з не таким вже критичним вадою розвитку. Ситуація потребує медичної допомоги, але виглядає цілком виліковною і такою, яку можна скорегувати", - розповідає директор пологового будинку.

Валерій Зукін також додав, що порок до пологів на УЗД не діагностується, але його можна лікувати, він коригується і виправляється.

"Відразу скажу – порок до пологів практично не діагностується і аргумент "як його на УЗД дивилися" не працює. На жаль, УЗД – не панацея і далеко не все бачить. І потім – навіть побачили б цей порок на УЗД. Що робити? Він коректується, виправляється, можна лікувати", - розповідає директор.

Крім того, Валерій Зукін зазначив, що з батьками довго розмовляли, наводили аргументи, але, на жаль, вони відмовилися від дитини.

"Ось така звичайна життєва ситуація. І зовсім несподівано батьки вирішують відмовитися від дитини. Як сніг на голову. Ось так от просто – встали, пішли і забули. Ніби дитини і немає.

Ми довго розмовляли. Наводили аргументи. Пояснювали. Марно. Тепер дитина лежить в Лелеці. Одна. І на світі у неї нікого немає, крім Лелеки", – розповів директор пологового будинку.

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Сталося це у зв'язку з тим, що лікарню закрили на дезінфекцію з причини виявленого китайського вірусу. Відзначається, що лікар, який вів вагітність жінки, не повідомив їй про закриття пологового будинку.

На 39 тижні вагітності, вранці, 10 липня у жінки почалися перейми.

Чоловік жінки стукав у двері лікарні, однак йому ніхто не відчиняв. Тоді жінка лягла на будівельний стіл, що стояв поруч з лікарнею, і веліла чоловікові приймати пологи, оскільки пологи почали відбуватися дуже швидко.

Малюк з'явився на білий світ, проте з невідомих причин процес пологів зупинився. Тоді чоловік узяв немовля за плече й той, на щастя, закричав.

Лише після цього з пологового будинку вийшли співробітники, пуповину перерізали вже в лікарні.

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