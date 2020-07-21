В киевском частном роддоме отказались от новорожденного ребенка

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил директор роддома Валерий Зукин.

"Сегодня в "Аист" написали отказ от ребенка. Я последний раз сталкивался с подобной ситуацией много-много лет назад. Были и отказы, были и младенцы, которых подбрасывали в моей практике.

Родился ребенок с не таким уж критическим пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и такой, которую можно скорректировать", - рассказывает директор роддома.

Валерий Зукин также добавил, что порок до родов на УЗИ не диагностируется, но его можно лечить, он корректируется и исправляется.

"Сразу скажу – порок до родов практически не диагностируется и аргумент "как его на УЗИ смотрели" не работает. К сожалению, УЗИ – не панацея и далеко не все видит. И потом – даже увидели бы этот порок на УЗИ. Что делать? Она корректируется, исправляется, ее можно лечить", - рассказывает директор.

Кроме того, Валерий Зукин отметил, что с родителями долго разговаривали, приводили аргументы, но, к сожалению, они отказались от ребенка.

"Вот такая вот обычная жизненная ситуация. И совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли. Будто ребенка и нет.

... Мы долго разговаривали. Приводили аргументы. Объясняли. Бесполезно. Теперь ребенок лежит в Аист. Одна. И в мире у него никого нет, кроме Аиста", – рассказал директор роддома.

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Произошло это в связи с тем, что больницу закрыли на дезинфекцию по причине выявленного китайского вируса. Отмечается, что врач, который вел беременность женщины, не сообщил ей о закрытии родильного дома.

На 39 неделе беременности, утром, 10 июля у женщины начались схватки.

Муж женщины стучал в двери больницы, однако ему никто не открывал. Тогда женщина легла на строительный стол, стоявший рядом с больницей, и велела супругу принимать роды, поскольку роды начали происходить очень быстро.

Малыш показался на белый свет, однако по неизвестным причинам процесс родов остановился. Тогда мужчина взял новорожденного за плечико и тот, к счастью, закричал.

Лишь после этого из роддома вышли сотрудники, пуповину перерезали уже в больнице.

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