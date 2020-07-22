За минулу добу, 21 липня, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню

Про це йдеться в ранковій зведенні штабу ОНС в Facebook, передає Politeka.net.

Повідомляється, що ЗСУ у відповідь на обстріл своїх позицій дали ворогові адекватну відповідь і продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення.

"За минулу добу, внаслідок обстрілу ворожих, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання.

Для здійснення заходів з відсічі і стримування збройної агресії наші воїни уміло задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність", – йдеться у повідомленні.

ООС відзначили, що ворог обстріляв наші позиції з 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Раніше ми писали, що ЗСУ прийняли нову бойову броньовану машину "Дозор-Б"

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Машину розробили в Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова.

Першу партію з десяти машин “Дозор-Б” у червні 2016-го на основі конструкторської документації ХКБМ виготовили фахівці Львівського бронетанкового заводу.

Тоді їх передали до ВСУ для підконтрольної експлуатації. Після цього доробками та поліпшенням технічних характеристик машини вже займалися харківські конструктори. Останні зміни до робочої конструкторської документації внесли в 2020 році.

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