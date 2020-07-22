За прошедшие сутки, 21 июля, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook, передает Politeka.net.

Сообщается, что ВСУ в ответ на обстрелы своих позиций дали врагу адекватный ответ и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения.

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин – получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления.

Для осуществления мероприятий с отпора и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность", – говорится в сообщении.

В ООС отметили, что враг обстрелял наши позиции из 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Машину разработали в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова.

Первую партию из десяти машин “Дозор-Б” в июне 2016-го на основе конструкторской документации ХКБМ изготовили специалисты Львовского бронетанкового завода.

Тогда их передали в ВСУ для подконтрольной эксплуатации. После этого доработками и улучшением технических характеристик машины уже занимались харьковские конструкторы. Последние изменения в рабочей конструкторской документации внесли в 2020 году.

Напомним, оккупанты устроили издевательства над людьми на блокпостах, есть жертвы.

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