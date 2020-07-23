Відомий український актор, шоумен і телеведучий Юрій Горбунов зробив різку заяву про пропагандистів Кремля

Він пояснив російським пропагандистам, що українці – не ті люди, які готові за будь-які гроші працювати в РФ.

Про це йдеться в його інтерв'ю 2017 року журналу "Новий час", пише Апостроф Лайм.

Артист також згадав часи, коли українські зірки масово їздили до Росії.

"Вони (росіяни. - прим. ред.) чомусь вважають, що якщо ми, українці, приїжджаємо туди, то повинні бути вдячні (за будь-які гроші. – прим. ред.), але це не так. Ви ж розумієте, це ОРТ, Перший. Ідіть ви в ж**у, Перший", - згадав Горбунов, копіюючи московський акцент.

Також Горбунов додав, що на сьогоднішній день, коли для роботи українських артистів відпав російський ринок, настав їх зоряний час.

Також раніше повідомлялося, що український телеведучий Юрій Горбунов розповів, як ставиться до гастролей своїх колег в Росії. За його словами, кожен з них має свою причину на це.

"Акторів, які їдуть зніматися в Росію, я жодним чином не клеймлю мовляв, зрадники і т. д. У кожного є своя причина, мотивація, кожен повинен сам розуміти, що він робить. У кожного своя правда. Роблячи який крок, кожен несе за нього відповідальність", - зазначив він.

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Як повідомляла Politeka, Осадча без макіяжу і в обнімку з Горбуновим показала, як виглядають у звичайному житті.

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