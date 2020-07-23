Известный украинский актер, шоумен и телеведущий Юрий Горбунов сделал резкое заявление о пропагандистах Кремля

Он объяснил российским пропагандистам, что украинцы – не те люди, которые готовы за любые деньги работать в РФ.

Об этом идет речь в его интервью 2017 года журналу "Новое время", пишет Апостроф Лайм.

Артист также вспомнил времена, когда украинские звезды массово ездили в Россию.

"Они (россияне. - прим. ред.) почему-то считают, что если мы, украинцы, приезжаем туда, то должны быть благодарны (за любые деньги. – прим. ред.), но это не так. Вы же понимаете, это ОРТ, Первый. Идите вы в ж**у, Первый", - вспомнил Горбунов, копируя московский акцент.

Также Горбунов добавил, что на сегодняшний день, когда для работы украинских артистов отпал российский рынок, настал их звездный час.

Также ранее сообщалось, что Юрий Горбунов рассказал, как относится к гастролям своих коллег в России. По его словам, каждый из них имеет свою причину на это.

"Актеров, которые едут сниматься в Россию, я никоим образом не клеймлю мол, предатели и т.д. У каждого есть своя причина, мотивация, каждый должен сам понимать, что он делает. У каждого своя правда. Делая какой шаг, каждый несет за него ответственность", - отметил он.

Напомним, Горбунов на людях показал, как любит Осадчую, пикантное фото.

Как сообщала Politeka, Осадчая без макияжа и в обнимку с Горбуновым показала, как выглядят в обычной жизни.

Также Politeka писала, что Осадчая на яхте покрутилась в шортиках перед Горбуновым, Потап с Каменских оценили.