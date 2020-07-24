Постраждалим українцям будуть по-новому відшкодовувати збиток. Основний тягар відповідальності (матеріальної) планується перекласти на винуватця пригоди

17 липня у Верховній Раді зареєстрували відразу три законопроекти, які стосуються нової системи компенсацій, пише "Сегодня".

Зокрема, згідно з документами, в Україні пропонують ввести збір на відшкодування шкоди, заподіяної насильницькими кримінальними правопорушеннями". Він буде стягуватися з людини в разі, якщо суд винесе щодо неї обвинувальний вердикт. Розмір цього збору теж буде визначати суд. Гроші будуть надходити в державний фонд відшкодування збитків, який повинен бути створений у складі спеціального фонду держбюджету.

За словами нардепа Галини Третьякової, в Україні збираються "матеріалізувати" моральну шкоду, за прикладом того, як це робиться в Європі. Таким чином, "за біль і страждання" українці будуть отримувати фінансову компенсацію.

Крім того, виплата компенсації буде ділитися на три частини.

Компенсація за лікування, в тому числі державні витрати в комунальних лікувальних закладах;

компенсація за переобладнання життя, якщо людина отримала інвалідність;

компенсація всього недоотриманого доходу, в т. ч. втраченого кар'єрного зростання.

"У нашій юриспруденції це може трактуватися як моральний збиток, який не має матеріального вираження. А в Європі це називається компенсацією за біль і страждання, і це матеріальна компенсація. Ми маємо намір створити таку систему компенсації, яка була б достатньою. Причому гроші повинні відразу йти туди, де завдано шкоди", - зазначила Третьякова.

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Передбачений також перерахунок розміру допомоги на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування (+ дітей з інвалідністю), яка виплачувалася у січні-червні 2020 року.

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