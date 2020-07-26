Шестиразовий чемпіон України з карате та призер чемпіонатів Європи та світу Станіслав Горуна різко висловився про українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка

Зокрема, він зізнався, що відчуває відразу до українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх громадянську позицію.

Про це він заявив в ефірі Youtube-каналу "Сила спорту" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами Горуни, рік тому він хотів потренуватися як з одним, так і з іншим. У нього були спроби навіть організувати спільні заняття. Але після їх слів про політику, все змінилося.

"Така публічна позиція мене взагалі відвернула, що від Усика, що від Ломаченка. В силу останніх подій у мене є до них особиста відраза. Не як до спортсменів, а як до людей. Те, що вони класні боксери ніхто не сперечається, але те, що у них якийсь туман в голові, – це факт. І тут питання: це їхній умисел або вони просто жертви російської пропаганди?" – заявив він.

Станіслав Горуна спробував пояснити ситуацію з боксерами, які останнім часом роблять досить скандальні і проросійські заяви.

"Як я це бачу: вони виключно спортсмени, при цьому топового рівня. Це означає, що вони більшу частину свого дня, уваги та енергії віддають спортзалу і тренажерів. А це означає, що вони крім спорту не дуже обізнані і розвинені і у них не сформовані позиції щодо багатьох речей. Вони зациклені на спорті. Вони добре знають свою справу, але в тому, що поза залу, вони слабо розбираються і слабо усвідомлюють те, що говорять", – резюмував Горуна.

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