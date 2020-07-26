Шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна резко высказался об украинских боксерах Александре Усике и Василие Ломаченко
В частности, он признался, что испытывает отвращение к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их гражданской позиции.
Об этом он заявил в эфире Youtube-канала "Сила спорту" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
По словам Горуны, год назад он хотел потренироваться как с одним, так и с другим. У него были попытки даже организовать общие занятия. Но после их слов про политику, все поменялось.
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"Такая публичная позиция меня вообще отвернула, что от Усика, что от Ломаченко. В силу последних событий у меня есть к ним личное отвращение. Не как к спортсменам, а как к людям. То, что они классные боксеры никто не спорит, но то, что у них какой-то туман в голове, – это факт. И тут вопрос: это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды?" – заявил он.
Станислав Горуна попытался объяснить ситуацию с боксерами, которые в последнее время делают довольно скандальные и пророссиейские заявления.
"Как я это вижу: они исключительно спортсмены, при этом топового уровня. Это означает, что они большую часть своего дня, внимания и энергии отдают спортзалу и тренажерам. А это значит, что они кроме спорта не сильно осведомлены и развиты и у них не сформированы позиции относительно многих вещей. Они зациклены на спорте. Они хорошо знают свое дело, но в том, что вне зала, они слабо разбираются и слабо осознают то, что говорят", – подытожил Горуна.
Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.
Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".
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