Шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна резко высказался об украинских боксерах Александре Усике и Василие Ломаченко

В частности, он признался, что испытывает отвращение к украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко из-за их гражданской позиции.

Об этом он заявил в эфире Youtube-канала "Сила спорту" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам Горуны, год назад он хотел потренироваться как с одним, так и с другим. У него были попытки даже организовать общие занятия. Но после их слов про политику, все поменялось.

"Такая публичная позиция меня вообще отвернула, что от Усика, что от Ломаченко. В силу последних событий у меня есть к ним личное отвращение. Не как к спортсменам, а как к людям. То, что они классные боксеры никто не спорит, но то, что у них какой-то туман в голове, – это факт. И тут вопрос: это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды?" – заявил он.

Станислав Горуна попытался объяснить ситуацию с боксерами, которые в последнее время делают довольно скандальные и пророссиейские заявления.

"Как я это вижу: они исключительно спортсмены, при этом топового уровня. Это означает, что они большую часть своего дня, внимания и энергии отдают спортзалу и тренажерам. А это значит, что они кроме спорта не сильно осведомлены и развиты и у них не сформированы позиции относительно многих вещей. Они зациклены на спорте. Они хорошо знают свое дело, но в том, что вне зала, они слабо разбираются и слабо осознают то, что говорят", – подытожил Горуна.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

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