Українка стала жертвою неадекватної продавчині з магазину

Дівчина зайшла в магазин і побачила, що продавець опустила маску до підборіддя, тому вирішила теж її не одягати - це і спровокувало конфлікт, передає Politeka.net.

Про це Веремчук Ірина написала на сторінці "Костопіль - час" у Facebook.

"Я зробила їй зауваження, що її зовнішній вигляд, як продавця, теж не відповідає вимогам карантину. Вона стала вимагати покинути магазин і відмовлялася обслуговувати!",- розповідає Ірина.

На цьому все не закінчилося, продавщиця буквально накинулась на дівчину і почала душити.

"А далі було ще "цікавіше": я дістала з холодильника пакет варениками, з проханням, щоб вона мене обслужила, так і конфлікт буде вичерпано. Продавець вирвала у мене з рук пакет з варениками, вони розлетілися по всьому магазину, а іншою рукою схопила мене за шию і почала душити!

Я відштовхнула її, так і від її нігтів залишилися подряпини. Звичайно я після цього почала на неї кричати, люди збіглися. Живцем шкіру здерла, сьогодні рана. Нігті чорні у неї, щоб хоч зараження не було», - повідомила Ірина Веремчук.

Раніше ми писали, що карантин обернувся новою бідою.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що кількість безробітних перестало зростати, але разом з тим падає показник сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), що говорить про відхід економіки в "тінь".

"Баланс по безробіттю контрольований – не відбулося істотного стрибка числа безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не зростає вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тис. чол. Нові безробітні реєструються, але і зростає кількість тих, хто знайшов роботу, - наголосив міністр, додавши, - У нас інша проблема з'являється – падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь".

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