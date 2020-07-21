Карантин, который ввели по всему миру для борьбы с пандемией, сам по себе не сможет полностью остановить распространение вируса

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 20 июля, сообщает официальный сайт организации.

По словам гендиректора ВОЗ, карантинные меры помогают только замедлить передачу инфекции, а одним из главных методов борьбы с распространением вируса является отслеживание, выявление и изоляция контактов.

"Ни одна страна не может получить контроль над своей эпидемией, если она не знает, где находится вирус", - сказал Гебреисус.

Также глава ВОЗ подчеркнул важность мобильных приложений, которые помогают отслеживать потенциальных зараженных. При этом он признал, что пока ничто не заменит обученных работников, которые ведут поиски зараженных и контактных лиц "от двери к двери".

"Отслеживание контактов необходимо для каждой страны, в любой ситуации. Это может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеры - в дальнейшее распространение в обществе", - подытожил глава ВОЗ.

Добавим также, в ВОЗ ожидают, что старт массовой вакцинации людей от китайского вируса может начаться в середине 2021 года. Но опасения вызывает то, что антитела к китайскому вирусу могут исчезать через некоторое время.

В мире по состоянию на утро 21 июля зафиксировано 14 855 107 случаев инфицирования китайским вирусом при 613 248 летальных исходах и 8 907 167 случаях выздоровления.

Отметим, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что карантин после 31 июля планируют продлить минимум на месяц.

Ранее Степанов рассказал о намерениях продлить ограничения сразу на 60 дней, однако Зеленский пресек любые попытки, объяснив это тем, что "все уже устали" и следует действовать по ситуации, которая пока не требует продления на более длительный срок.

В Украине 20 июня вирус подтвердили у 735 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 36 560.

Лидером по количеству новых случаев остается Львовская область (101), далее следует Ровенская (96) и Закарпатская (80) области.

В Киеве за последние сутки диагноз подтвердили у 73 человек.

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