Украинка стала жертвой неадекватной продавщицы из магазина

Девушка зашла в магазин и увидела, что продавец опустила маску до подбородка, поэтому решила тоже ее не надевать - это и спровоцировало конфликт, передает Politeka.net.

Об этом Ирина Веремчук написала на странице "Костополь - время" в Facebook.

"Я сделала ей замечание, что ее внешний вид, как продавца, тоже не отвечает требованиям карантина. Она стала требовать покинуть магазин и отказывалась обслуживать!",- рассказывает Ирина.

На этом все не закончилось, продавщица буквально набросилась на девушку и начала ее душить.

"А дальше было еще "интереснее": я достала из холодильника пакет варениками, с просьбой, чтобы она меня обслужила, да и конфликт будет исчерпан. Продавец вырвала у меня из рук пакет с варениками, они разлетелись по всему магазину, а другой рукой схватила меня за шею и начала душить!

Я ее оттолкнула, так и от ее ногтей остались царапины. Конечно я после этого начала на нее кричать, люди сбежались. Живьем кожу содрала, сегодня рана. Ногти черные у нее, чтобы хоть заражения не было», - сообщила Ирина Веремчук.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что количество безработных перестало расти, но вместе с тем падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что говорит об уходе экономики в "тень".

"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу, - отметил министр, добавив, - У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень".

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